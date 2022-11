A longa-metragem “Gaza, meu amor”, de Arab Nasser e Tarzan Nasser, coproduzida por Portugal, estreia-se nos cinemas portugueses no dia 17, com a presença dos realizadores, revelou a distribuidora Zero em Comportamento.

“Gaza, mon amour” é uma longa-metragem de ficção, assinada pelos irmãos palestinianos Tarzan e Arab Nasser, rodada parcialmente no Algarve, com coprodução da Ukbar Filmes.

O filme inspira-se numa história verídica ocorrida em Gaza, em 2014, quando um pescador encontrou uma estátua de Apolo no mar.

Em nota de imprensa, os realizadores explicam que o grupo islâmico Hamas confiscou a estátua “e procurou um comprador, com a esperança de fazer lucro suficiente para ultrapassar os problemas financeiros do país. Ninguém sabe o que sucedeu à estátua. Alguns dizem que foi vendida e posteriormente destruída num raide aéreo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A partir deste episódio, os realizadores construíram “uma doce comédia dramática” protagonizada por Hiam Abbass e Salim Daw.

O filme teve estreia em 2020, no festival de Veneza, foi o candidato da Palestina aos Óscares e soma vários prémios, nomeadamente nos festivais de Toronto (Canadá) e Friburgo (Suíça).

Segundo a produtora portuguesa, parte do filme foi rodado em Portugal, com a recriação dos portos de Gaza no Algarve, e a coprodução passou ainda pelo trabalho de som, caracterização e mistura.

O filme é uma produção entre França, Alemanha, Portugal, Palestina e Qatar e conta com apoio do Instituto do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da RTP.

Nascidos em Gaza, em 1988, Tarzan e Arab Nasser estrearam-se em 2013 com a curta-metragem “Condom Lead” e fizeram a primeira ‘longa’ um ano depois, intitulada “Dégradé”, estreada na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes.

Leia também: O filme da vida dos Football Leaks