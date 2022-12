Compra a tua garrafa de Beirão nos pontos de venda habituais. Seleciona os familiares, amigos ou colegas para quem vais escrever a tua mensagem. Podes dar asas à imaginação, e este ano escrever à tia Amélia, que todos os anos te oferece aquelas meias, à tua dentista que te salvou daquela cárie, ou até mesmo, aos teus futuros sogros, que ainda não estão totalmente convencidos contigo. Exemplo de frases que podes usar: “Queridos futuros sogros, um Santo Natal é o que deseja este vosso futuro genro, que em breve entrará para a família (esperemos).” Encontra as garrafas do Licor Beirão com um código QR no rótulo. É só seguir a ligação do código e acedes a uma página onde podes associar uma mensagem à respetiva garrafa. Atenção que cada garrafa terá um histórico das mensagens que se vão alterando. Não trocar a garrafa dos futuros sogros, com as dos amigos do Futebol quando fores para a ceia de Natal.

6 fotos

7. Se achares que estás mesmo inspirado, então escreve uma mensagem à Patrão: É que haverá três garrafas para os portugueses escreverem mensagens “públicas” para três entidades queridas dos portugueses: Marcelo, Selecionador e o Parlamento.

É possível escrever, ler, comentar e votar nas mensagens submetidas à Patrão.

8. As melhores frases serão premiadas e no final os destinatários recebem mesmo as garrafas, entregues com pompa e circunstância, à Beirão.

3 sugestões para te inspirar dirigidas aos ilustres destinatários ↓ Mostrar ↑ Esconder Querido Marcelo depois de 2022, em 2023, estimamos que a arte de rapper fique ainda mais apurada e seja um ano de consagração, também na música. Querido Selecionador, um golo por dia, nem sabes o bem que nos fazia (nem que seja à moral e especialmente no Natal). Querido Parlamento, se nos quiseres continuar a ver a contribuir, por favor, voltem ao trabalho (à sério), em 2023.

