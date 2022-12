[PRIMEIRO AVISO: este texto contém spoilers sobre o fim da segunda temporada de “White Lotus”]

Tal como nós, portugueses, nos vangloriamos pela exclusividade da palavra “saudade”, também os alemães fazem o mesmo com “schadenfreude”. “Shadenfreude” traduz-se por “alegria pelo dano” e designa a profunda satisfação perante o infortúnio de outrem. Pode até não existir internacionalmente mais nenhum léxico para tal sensação, mas isso não impede que tenhamos todos, enquanto planeta Terra, visto “White Lotus” apenas para torcer fortemente para que coisas terríveis acontecessem a tal grupo de personagens. Fazer uma série onde o espectador não gosta de (quase) ninguém e mesmo assim ter como resultado uma das joias preciosas deste ano é uma das grandes glórias do criador, Mike White.

Mike White não era propriamente um desconhecido quando criou a primeira temporada de “White Lotus” (já tinha feito o blockbuster “School Of Rock” ou outra série da HBO, “Enlightened”), mas talvez não estivesse ciente de que ia criar uma antologia. Aprovada já para uma terceira season, “White Lotus” pega sempre na mesma fórmula, mudando o ambiente e os intervenientes: um hotel de luxo, no qual aparece um cadáver que vamos demorar todos os episódios a descobrir quem é, entre personagens abastados que vivem numa bolha de alheamento perante os reais problemas do mundo. Em 2021 estivemos no Havai; em 2022 aterrámos na Sicília; em 2023 não se sabe, tanto pode ser uma estância de ski luxuosa nos Alpes como um resort nas Maldivas (alguém que se mexa para ser, sei lá, num daqueles comboios VIP do Douro onde se come fois gras sobre carris, num transporte público hippie chic). De qualquer modo, fica a sensação de que só se chama “White Lotus” porque dava muita cana chamar-se “White Privilegie”, a grande força motora da narrativa.

Conceptualmente, estamos perante um whodunnit (o mistério de um crime) em que, na verdade, estamos é a torcer para que X ou Y morra, de tão detestável que é. Isso é mais importante do que descobrir o mote do crime ou mesmo o criminoso. A segunda temporada repete apenas a figura da multimilionária Tanya (Jennifer Coolidge, premiada pelo desempenho na temporada passada), mas acrescenta-lhe dois moguls da tecnologia — insuportáveis — e as respetivas esposas, assim como três gerações de homens americanos em busca das raízes italianas da sua família. A série pode ter “white” no nome, mas é sobre os cinzentos do espectro da moralidade de todas estas pessoas, assim como dos habitantes locais e do staff do hotel. Até o genérico o indica, com uma música envolvente, mas tão irritante como os protagonistas (isto é um elogio à banda sonora e à sua eficácia, juro) e com imagens de pinturas de estilo renascentista, feitas de propósito ou manipuladas, que ilustram os comportamentos e estados de alma dos personagens, seja viverem em clima de suspeita ou serem um mero peão num jogo de sedução. É como se o karma tivesse instaurado uma maldição a todas aquelas pessoas. Agora, será que, sendo tão autocentradas, se vão aperceber das lições em curso?

