“Estou mesmo cansado. Preciso de uma cerveja para recuperar”. Luka Doncic disse tudo o que lhe veio ao pensamento quando, no final do jogo da NBA entre Dallas Mavericks e New York Knicks, reagiu ao recital com que presenteou o público no American Airlines Center. Quem durante a madrugada portuguesa trocou o sono por ver a partida assistiu a algo nunca antes registado na liga norte-americana de basquetebol. O base dos Mavs realizou uma exibição em que anotou 60 pontos, aos quais somou 21 ressaltos e dez assistências. Doncic tornou-se no primeiro jogador da competição a fazer uma partida como mais de 60 pontos, mais de 20 ressaltos e mais de 10 assistências.

60 PTS

21 REB

10 AST Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game. Historic!! pic.twitter.com/TIYIc3OZnL — NBA (@NBA) December 28, 2022

Além do recorde histórico, o mágico de Dallas estabeleceu novos máximos de carreira em pontos e assistências. O jogo do esloveno diante dos Knicks representa a primeira exibição de 60 pontos na NBA esta temporada e, com isso, Doncic conseguiu alcançar o melhor registo pontual de um jogador ao serviço dos Mavericks, superando os 53 de Nowitzki em 2004. O jogador de 23 anos tornou-se no segundo jogador a conseguir um triplo-duplo — designação atribuída ao desempenho de um basquetebolista quando consegue números superiores a dez em três dos principais parâmetros estatísticos do jogo — com 60 pontos, registo em que apenas James Harden o acompanha.

"I'm tired as hell. I need a recovery beer." – Luka after dropping a 60/21/10 triple-double ???? pic.twitter.com/3Zj3HJED5H — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2022

Luka Doncic está a protagonizar um início de temporada que o coloca na corrida pelo título de MVP da fase regular. Desde que chegou à NBA, foi muitas vezes criticado pelos analistas americanos por se apresentar em baixo de forma nos primeiros jogos da época fruto do relaxamento em relação aos cuidados físicos durante as férias. Com 32 jogos disputados em 2022/23, o base tem médias de 34 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

Frente aos Knicks, a estrela do franchise do Texas, além dos números registados, foi preponderante para a vitória por 126-121, após prolongamento. A 4.2 segundos do final dos 48 minutos regulamentares, Doncic teve direito a dois lances livres com os Mavericks a perderem por três pontos. Após concretizar o primeiro arremesso, falhou propositadamente o segundo para tentar capturar o ressalto e empatar ou colocar a equipa na liderança do marcador. A bola acabou por cair nas suas mãos e, no meio da confusão da área pintada, marcou um floater que obrigou a tempo extra. “Foi um pouco de sorte. Faltavam dois segundo para terminar e atirei a bola. Estávamos a perder por 10 a dois minutos do fim. Foi um incrível vitória de equipa”, comentou Luka Doncic. Os Dallas Mavericks passaram a ter um registo de 19 vitórias e 16 derrotas e ocupam o sexto lugar da Conferência Oeste.

Another look at Luka's UNBELIEVABLE tying bucket in Dallas ???? He has 56 PTS, 21 REB, and 10 AST in OT WATCH: https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/LLAJdtCRCc — NBA (@NBA) December 28, 2022

A exibição de Luka Doncic motivou reações por toda a NBA. “Estamos a assistir a genialidade. Nunca vimos nada como isto”, disse o dono dos Dallas Mavericks, Mark Cuban, que já era proprietário da equipa quando Dirk Nowitzki representava os Mavs, alemão até aqui considerado a grande lenda do franchise e com quem Doncic tem uma relação muito próxima. O rival do esloveno pelo prémio de MVP, Kevin Durant, também não acreditou no que viu. “Parece um videojogo”, afirmou o jogador dos Brooklyn Nets. Outras estrelas da liga, tais como DeRozan, Porzingis, Trae Young ou Vucevic, elogiaram a exibição. Nomes históricos como Paul Pierce, para quem o vase é o melhor jogador ofensivo da NBA, Pau Gasol e Kevin Garnett, que pediu uma estátua para Doncic em Dallas, também se pronunciaram.

We are watching greatness @luka7doncic I've never seen anything like that ever — Mark Cuban (@mcuban) December 28, 2022

That was a MyCareer type performance from Luka tonight. Some video game shit — Kevin Durant (@KDTrey5) December 28, 2022

A partida entre os Mavericks e os Knicks ficou marcada pela ausência que Jalen Brunson, base que se destacou na temporada passada em Dallas, mas que trocou o Texas por Nova Iorque para assinar um contrato de quatro anos no valor de 104 milhões de dólares.