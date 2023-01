No cinema e na televisão, e falando só de actores franceses, o Comissário Jules Maigret criado por Georges Simenon, já foi personificado por nomes como Pierre Renoir, Michel Simon, Jean Gabin, Jean Richard ou Bruno Cremer. Há 60 anos, desde “A Fúria de Maigret” (1963), de Gilles Grangier e com Gabin, que não havia um filme francês com um actor francês a fazer de Maigret. É, agora, Gérard Depardieu que lhe dá corpo em “Maigret e a Rapariga Morta”, de Patrice Leconte. Ao vê-lo, vem-nos à cabeça a descrição dele feita por Simenon: “Era enorme e ossudo. Os seus músculos duros desenhavam-se sob o sobretudo, deformando depressa as calças, mesmo as mais novas”. Acreditamos que Depardieu é Maigret logo desde as primeiras imagens da fita.

[Veja o “trailer” de “Maigret e a Rapariga Morta”:]

Em “Maigret e a Rapariga Morta”, o Comissário Maigret tem duas preocupações: até nova ordem, está proibido pelo médico de fumar o seu inseparável cachimbo, o que o deixa enervado; e deve resolver o caso da rapariga de ar modesto, sem identificação e que ninguém conhece, que apareceu assassinada uma noite numa praça de Paris, usando um vestido de cerimónia de marca, muito caro. O género de rapariga que chega a esta Paris de 1949 cheia de sonhos e ambições, e como Maigret diz a certa altura, “acaba a servir numa casa particular, ou num tipo de casa muito pior”.

