No início da década de 50, Gina Lollobrigida protagonizou um episódio rocambolesco com o milionário e produtor Howard Hughes em Hollywood. Após ter assinado um contrato com ele e vindo de Itália para os EUA, “La Lollo” viu-se metida num hotel de luxo de Los Angeles, com um avantajado guarda-costas à porta. Hughes aparecia então tarde da noite e levava-a a jantar ao restaurante do hotel, reservado só para eles, onde tocava uma orquestra que o milionário tinha contratado propositadamente para a ocasião. Nessa altura, Lollobrigida era já casada com um médico jugoslavo, o que não foi impedimento para Hughes a tentar seduzir, e a atriz italiana lá acabou por conseguir desenvencilhar-se de tão insólito e prepotente admirador.

[“Pão, Amor e Fantasia”:]

Gina Lollobrigida, que morreu hoje aos 95 anos na sua Roma natal, era belíssima e voluptuosíssima, tendo chegado a ser considerada, no auge da sua carreira nos anos 50 e 60, “a mulher mais bonita do mundo”. Não foi por acaso que pôs a cabeça à roda a Howard Hughes. Chamaram-lhe também “A Mona Lisa do século XX” e “a melhor coisa que aconteceu em Itália desde a invenção do esparguete”. Foi essa beleza “que desafia o impossível e comunga do sobrenatural”, como escreveu então um crítico italiano, que lhe valeu uma série de papéis secundários em vários filmes, após ter sido “descoberta” no pós-guerra, quando frequentava Belas-Artes, aparecia em fotonovelas e entrava em concursos de beleza (chegou a ficar em terceiro no de Miss Itália, atrás das também futuras atrizes Lucia Bosè e Gianna Maria Canale).

