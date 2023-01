Sara tem uma vida difícil. Adolescente e obesa, vive numa vila em Espanha onde os pais são donos de um dos talhos locais e vivem mesmo por cima do estabelecimento. Daí até os outros adolescentes da escola e da vila a chamarem de “porquinha” vai um instante. Sara isola-se como pode: ouve música para não ouvir o que se passa à volta; tenta, mas não consegue, evitar saber o que dizem no Instagram sobre ela. Para contornar julgamentos, vai à piscina local quando não está lá ninguém. É uma forma de se proteger.

Num desses dias, um grupo de raparigas – onde se inclui uma amiga, dela e da família, que decide participar – tenta afogá-la e roubam-lhe a roupa. Filmam tudo. O percurso para casa é de vergonha, sente-se a dor de Sara. De tal forma que, quando acontece o que se passa a seguir, ficamos do lado dela: ao ir pela floresta, para evitar a estrada – até os carros que passam gozam com ela –, percebe que as “amigas” foram raptadas e enfiadas numa carrinha. Entre o medo, pânico e choque, Sara decide não fazer nada.

Há um assassino à solta na vila. Não se sabe quais as motivações do criminoso, mas sabe-se uma coisa: ele não tem intenções de magoar Sara, bem pelo contrário. Quer protegê-la. Apesar dos crimes violentos e do sangue, em “Porquinha” só se pensa em Sara, em como está sozinha, ninguém a percebe e é uma vítima permanente. Até em casa. É por isso que o segredo dela – a identidade do assassino – é também o do espectador, pactua com isso. Há outra forma?

“Porquinha” é a primeira longa-metragem da espanhola Carlota Pereda. Na verdade, começou como curta, mas a realizadora sentiu que muito ficou por dizer sobre a personagem, acima de tudo tinha ficado por explorar dimensões relativas à questão moral abordada no filme. Pereda tem anos de experiência na televisão espanhola e isso sente-se na maturidade de “Porquinha”: tem a liberdade de um primeiro filme, mas não comete as evetuais falhas previsíveis de um primeiro filme. Elogiado por onde passa, chega finalmente às salas portugueses, numa estreia em sala no Cinema Fernando Lopes em Lisboa, na Casa do Cinema em Coimbra e, em simultâneo, na plataforma de streaming Filmin. Dia 20, há uma sessão especial no Fernando Lopes, com a presença da realizadora via Zoom, às 21h00. E foi por Zoom que falámos com ela.

