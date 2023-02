Sobrinho de Michael Jackson escolhido para interpretar cantor em novo filme depois de "busca mundial"

Além do cinema, o sobrinho de Michael Jackson também já fez incursões pela música. Em 2019, lançou o seu primeiro (e até agora único) tema, “Got Me Singing”, com um videoclipe filmado nas favelas do Rio de Janeiro e no qual são notórias as semelhanças no tom de voz e no estilo entre Jaafar e o tio:

A família Jackson também se mostrou favorável ao casting de Jaafar para interpretar Michael. Numa mensagem no Instagram, Prince Jackson, filho mais velho do cantor, expressou o seu contentamento com o facto de a escolha ter recaído sobre o seu primo, que, diz, “encarna” em vários aspetos Michael Jackson.

O filme está a ser produzido em colaboração direta com o clã Jackson, o que, muito provavelmente, irá influenciar a abordagem aos aspetos mais controversos da vida do artista – em particular, as acusações de abuso sexual de menores que recaíram sobre Michael Jackson desde a década de 1990, e que voltaram a ganhar notoriedade após o lançamento de “Leaving Neverland” (2019), documentário da HBO sobre os alegados abusos. Jackson, recorde-se, chegou a ser julgado em 2005, mas acabou absolvido. A Lionsgate, uma das produtoras do filme biográfico, já veio dizer que este irá abordar “todos os aspetos” da vida do cantor.

