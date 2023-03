Bob Dylan vai dar três concertos em Portugal no próximo mês de junho no âmbito na digressão ‘Rough and Rowdy Ways Tour’. O artista, que é também Nobel da Literatura, vai atuar no Coliseu do Porto a 2 de junho e no Campo Pequeno em duas datas do mesmo mês: 4 e 5.

O anúncio foi feito pela Everything is New e os bilhetes estarão à venda a partir do dia 15 de março às 10 horas, nos locais habituais, e os preços vão variar entre os 45 e os 245 euros.

Bob Dylan 'Rough and Rowdy Ways Tour' ao vivo em Portugal, junho de 2023.

???? 2 de junho no Coliseu Porto AGEAS

???? 4 e 5 de junho no Sagres Campo Pequeno

Bilhetes à venda dia 15 de março, às 10h em https://t.co/eVnJzT6dAY e locais habituais. pic.twitter.com/mcjTs4keYT — Everything is New (@EverythingNewPT) March 10, 2023

Bob Dylan foi o vencedor do prémio Nobel da Literatura 2016, “por ter criado novas expressões poéticas na tradição da canção americana”, tornando-se no primeiro compositor a receber o prémio, “que pode e deve ser lido”, para além de escutado.