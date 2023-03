Cada vez que Brendan Fraser se levanta em “A Baleia”, existe uma sensação de grandeza, misturada com terror, medo e força. Os ângulos de câmara de Darren Aronofsky ajudam a potenciar a ideia desta coisa que se ergue, quase como se fosse uma baleia a surgir à superfície a relevar e a explorar toda a sua dimensão. Uma imagem que contrasta com o Brendar Fraser que sobe ao palco para receber prémios: já o tinha feito nos SAG Awards e repetiu o mesmo nos Óscares. Afinal, é humano. E, como humano, teve uma série de maus dias que os últimos meses devem ter ajudado a esquecer.

Aquela imagem de “A Baleia” marca. Poderia ser pela dimensão de Charlie, pela forma mórbida como aceitou a comida para o resto da vida ou até pela fina linha do risco, pensa-se: o que acontece se ele cair? A imagem prende pela imponência, ao levantar-se Charlie parece muito mais alto – grande – do que se imagina e o movimento é como se fosse uma onda, o mar, e dali emergisse um ser, uma outra pessoa. Outro ator poderia fazer isto? O gesto, o movimento, claro. Brendan Fraser carrega o movimento com uns olhos tristes.

Já se sabia dos seus olhos tristes. Não é de agora. Uma característica que o acompanha desde o início da carreira, por mais comédias em que entrasse, fosse “George – O Rei da Selva” (1997) ou “Dudley Assume o Comando” (1999) ou “Sedutora Endiabrada” (quem se lembra destes títulos?), de 2000, ou quando foi um dos rostos de uma tendência de Hollywood que não deixará grande memória, os mistos de fantasia-acção-história como a trilogia de “A Múmia”, os seus olhos tristes estavam por lá. Que não se leia isto como uma prenúncio, antes como característica de um ator que parecia estar à espera do momento. E, como muitos, teve de esperar bastante tempo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.