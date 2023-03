Lance Reddick morreu esta, segunda-feira, aos 6o anos. Segundo o site TMZ, o ator foi encontrado morto em casa por volta das 9h30 (16h30 hora de Portugal) em Los Angeles, na Califórnia. As causas da morte aparentam ser naturais.

Reddick estava a participar num “tour” para promover o filme “John Wick 4”, nos cinemas em Portugal a partir de 23 de março. Na quarta-feira, o ator faltou a um compromisso promocional em Nova Iorque, sem prestar qualquer justificação para sucedido. À mesma hora, publicou um vídeo no Twitter a brincar com os seus cães.

And the beat goes on… #dogsoftwitter pic.twitter.com/CUL4BTN568

— Lance Reddick (@lancereddick) March 15, 2023