Fim de tarde primaveril na Estufa Fria, em Lisboa, e uma pequena multidão cosmopolita para ouvir o filósofo, escritor e nova estrela pop do pensamento Ocidental, Yuval Noah Harari. Percebe-se que estes são tempos de profunda inquietação, onde a vertigem da ciência e da tecnologia nos faz viver num contínuo estado maníaco-depressivo entre a excitação perante um futuro de fulgurantes progressos e o medo de novas catástrofes ambientais, pandemias e ditaduras.

E este foi o facto: várias dezenas de jovens deixaram as delícias de sua idade para ouvirem um intelectual de semblante austero que, através dos seus livros Sapiens, Homo Deus ou 21 Lições para o século XXI, emergiu como o mais presente pensador do século XXI. Harari desdobra-se em conferências e palestras pelo mundo, desde o fórum económico de Davos, a universidades, encontros com os políticos mais influentes e livros, já traduzidos em 65 países, que esgotam e tornam a esgotar edições. Não é de admirar que alguns dos seus críticos o acusem de ser “uma marca” e não “um pensador sério”.

Certo é que o homem que esteve esta sexta-feira à noite em Lisboa, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), para uma conversa com o jornalista Pedro Pinto, a bióloga Maria Manuel Mota e o advogado e político Adolfo Mesquita Nunes, representa para as novas gerações aquilo que filósofos como Sartre, Beauvoir ou Albert Camus representaram para as gerações dos anos 50 e 60: o intelectual que detém uma compreensão global de fenómenos altamente complexos, que é capaz de tocar vários campos do saber, dar uma panorâmica sobre o nosso tempo, mostrar que tempo é esse no relógio da história.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.