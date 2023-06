“O Parque da Bela Vista, em Lisboa, recebe a segunda edição do MEO Kalorama entre 31 de agosto e 02 de setembro com um alinhamento de luxo, a que se juntam agora os Blur com um novo espetáculo, no primeiro dia do festival, 31 de agosto, naquela que será a última data da sua digressão europeia”, refere a organização em comunciado.

O cartaz do 2.º Kalorama foi dado como encerrado na semana passada, mas o primeiro dia, no qual atuam The Prodigy, Yeah Yeah Yeahs, The Blaze, M83, Metronomy, Rita Vian, Scúru Fitchádu e Pongo, entre outros, fica assim reforçado com os Blur.

A banda liderada por Damon Albarn irá apresentar ao vivo no festival “The Ballad of Darren”, “o primeiro álbum da banda nos últimos oito anos, com edição prevista em 31 de julho”.

O novo álbum “apresenta 10 novos temas da banda inglesa que tem sabido ler a passagem do tempo e permanecer atual desde a sua formação”.

Os Blur integram o vocalista Damon Albarn, o guitarrista Graham Coxon, o baixista Alex James e o baterista Dave Rowntree. Surgiram em Colchester, em 1989, e tornaram-se um dos principais nomes da ‘britpop’ da década seguinte, com temas como “Girls & Boys”, “Parklife”, “Song 2” e “End of century”.

O álbum mais recente do grupo, “The Magic Whip”, foi editado em 2015, mais de dez anos depois do anterior, “Think Tank”.

A discografia do grupo inclui ainda “Modern life is rubbish” (1993), “Parklife” (1994) e o já nomeado “Think Tank” (2003), depois do qual se separaram, com cada um dos músicos a prosseguir percursos distintos, dentro e fora da música.

Voltaram a juntar-se anos depois para concertos esporádicos, entre os quais um espetáculo em 2009, no Hyde Park, em Londres, comemorativo dos vinte anos da fundação da banda e posteriormente editado em DVD.

O MEO Kalorama realizou-se pela primeira vez no ano passado, em 01, 02 e 03 de setembro, no Parque da Bela Vista, e teve como cabeças de cartaz os Arctic Monkeys, a dupla The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds. Segundo a organização, ao longo dos três dias, passaram pelo recinto do festival cerca de 112 mil pessoas, das quais mais de 30% estrangeiras.

O festival, organizado pela promotora espanhola Last Tour, tem na música, na sustentabilidade e na arte os seus “três eixos fundamentais”.

O cartaz para este ano inclui, além das bandas que atuam no primeiro dia, Florence + The Machine, Arcade Fire, Aphex Twin, Foals, The Hives, Siouxsie, Pablo Vittar, Arca, Dino D’Santiago, Belle & Sebastian, Capitão Fausto, Young Fathers e Baxter Dury.

Os bilhetes para o festival já estão à venda e têm um custo de 160 euros (passe de três dias) e 65 euros (bilhete diário).

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.meokalorama.pt.