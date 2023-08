Música como catarse e diversão, como celebração hedonista e, ao mesmo tempo, força de protesto. Foi nesta moldura rock’n’roll que surgiram os Cobrafuma, banda formada por alguns nomes familiares de quem estima a distorção acelerada que se ouve sobretudo em caves bafientas do Norte do país: José Roberto Gomes (Killimanjaro, Black Wizards, Solar Corona), Luís Chaka Santos (Greengo, O Bom, o Mau e o Azevedo, Crypto), Miguel Azevedo (Plus Ultra, O Bom, o Mau e o Azevedo), Rui Pedro Martelo (Greengo e Crypto).

Este quarteto editou, no início de junho, o primeiro disco, homónimo, que se situa algures entre o punk e o thrash metal, com selo da Lovers and Lollypop. “O início dos Cobrafuma remonta a uma altura pré-Covid”, recorda Azevedo ao Observador, através de uma entrevista feita por Zoom. “Já nos conhecíamos todos e já tínhamos feito música juntos, muito também por causa do ambiente das salas de ensaio do STOP. Um dia surgiu um desafio de um amigo, para nos juntarmos e fazermos uns covers, mas, rapidamente, desistimos dessa ideia e passámos a criar as nossas próprias linhas de guitarra”, explicou.

Se a pandemia foi um entrave para inúmeros grupos e artistas, para os Cobrafuma foi uma bênção, uma vez que os permitiu gravar as dez músicas tingidas de Queen Margot e Argus que fazem parte do disco. “A pandemia abalou-nos a todos. As nossas bandas deixaram de tocar e ficámos um pouco preocupados, mas tivemos esta reviravolta que nos permitiu juntar e tocar. Até diria que foi libertador poder criar música e uma banda a meio de uma pandemia”, explica-nos Martelo, enquanto Azevedo abordou como a criação musical “foi a melhor distração possível para este período” e para não ficarem a “deprimir em casa”.

