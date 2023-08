O filme “Barbie” deverá ultrapassar mil milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros à taxa de câmbios atual) em vendas de bilhetes em todo o mundo até ao final do dia de hoje, segundo as estimativas do estúdio Warner Bros. Com este resultado em três semanas de exibição, Greta Gerwig (que dirigiu e coescreveu o filme) bate o recorde para mulheres realizadoras que antes pertencia a Patty Jenkins, em “Mulher Maravilha”.

Em Portugal, no fim de semana de estreia (20 a 23 de julho), o filme “Barbie” teve 189.709 espetadores e rendeu mais de 1,1 milhões de euros de bilheteira, disse o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

O filme de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, foi produzido pela Warner e pela Mattel, a empresa que comercializa a boneca Barbie, com um orçamento de 145 milhões de dólares (130 milhões de euros) e tem superado as expectativas de audiência e de lucro.

“Barbie”, que o jornal New York Times descreve como “um manifesto feminista embrulhado em papel de pastilha elástica rosa-choque”, representa também um recorde para a própria realizadora, atriz e argumentista norte-americana, autora de filmes como “Mulherzinhas” (2019) e “Lady Bird” (2017).

“Barbie” teve estreia a 20 de julho, na mesma semana em que também se estreou, globalmente, o filme “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, que aborda a história do cientista J. Robert Oppenheimer na criação da bomba atómica. Radicalmente distintos entre si, os dois filmes motivaram uma campanha de ‘marketing’ de distribuição e exibição intitulada “Barbenheimer”.