O empresário do restaurante rejeitou nesta sexta-feira as suspeitas de favorecimento no licenciamento de “obras ilegais” no edifício dos Fenianos Portuenses, defendendo que a “campanha de difamação” levada a cabo pelo clube tem segundas intenções.

“É totalmente mentira. Esse senhor [o presidente dos Fenianos, Vítor Tito] perdeu todas as ações [judiciais], e continua a fazer guerra na imprensa. É tudo mentira“, declarou o empresário Carlos Miranda, contactado pela Lusa. Carlos Miranda disse não ter dúvidas de que esta “campanha de difamação” tem como objetivo forçar a saída dos inquilinos com contratos a 30 anos, como é o seu caso, para ceder o espaço, afirma, ao Grupo Sonae.

O empresário nega perentoriamente ter sido beneficiado pelo arquiteto Artur Miranda, quadro da Câmara do Porto, e seu filho, e salienta ter documentação em sua posse que comprova que tudo foi feito dentro da legalidade.

O inquilino, que, para além do espaço onde funciona o Restaurante Metro da Trindade, tem outros espaços arrendados, recorda aliás que não é a primeira tentativa de pressionar os inquilinos a aceitar o aumento de rendas e a redução dos anos de contrato, e sublinha que está tudo dentro da legalidade. “Tenho tudo legalizado, mesmo no [restaurante] Metro da Trindade, tem alvará, tem licenças, tem tudo”, sublinhou.

Através de Carlos Miranda, a Lusa tentou ainda obter uma reação de Artur Miranda, mas até ao momento sem sucesso. Em resposta às declarações do empresário, os Fenianos, afirmam que “os factos são inegáveis“, sublinhando que o filho de Carlos Miranda, funcionário da Câmara do Porto, teve intervenção em processos que o beneficiaram, alterando nomeadamente decisões dos serviços municipais. “Isto é ilegal. É um crime“, afirmam, esclarecendo que o grupo económico a que se refere o empresário “há muito [2019] desistiu do espaço” que “nada tinha a ver” com os por si arrendados.

O Clube sublinha que cabe à autarquia e às entidades judiciais apurar se a intervenção do filho de Carlos Miranda nestes processos de licenciamento é lícita.

As suspeitas de favorecimento foram denunciadas numa missiva enviada em março ao vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, onde detalham as ligações familiares entre o inquilino Carlos Miranda e o arquiteto Artur Miranda, funcionário municipal, e seu filho. Em causa um conjunto de “obras consideradas ilegais pela Direção Regional de Cultura do Norte [DRCN] realizadas em espaços arrendados a Carlos Miranda e a sociedades por ele detidas, em que há intervenção direta do arquiteto Artur Miranda, quadro superior da divisão de urbanismo e filho de Carlos Miranda”, “beneficiou direta e indiretamente” o seu pai, Carlos Miranda e o irmão, Estêvão Miranda.

As suspeitas estão sustentadas — garante o Clube — nos documentos relacionados com as obras em causa e “que comprovam a inação” daquele departamento. Entre os documentos, foram identificadas “informações, pareceres e despachos” assinados por aquele quadro da autarquia que inclusivamente chegou “a reverter posições anteriores da Câmara do Porto”, revela o clube.

À Lusa, a direção dos Fenianos diz desconhecer qualquer iniciativa do responsável do pelouro após estas denúncias, adiantado que, apenas em julho — depois de o presidente da autarquia, Rui Moreira, ter tido conhecimento integral dos factos — foi ordenada a abertura de um inquérito interno, conduzido pelo Diretor da Presidência, cujos avanços e conclusões desconhece ao dia de hoje.

O Clube afirma ainda ter conhecimento de que a intervenção do arquiteto Artur Miranda ultrapassou os serviços municipais, ao intervir “pessoalmente junto da DRCN para legalizar estas intervenções ilegais”.

Entre as intervenções que alegadamente terão beneficiado o inquilino Carlos Miranda ou sociedades por ele detidas, está o licenciamento de aparelhos de ar condicionado instalados “ilegalmente” no Restaurante Garrett, anteriormente indeferido pelos serviços municipais, e que havia sido prometido pelo empresário ao novo proprietário do espaço que por ele pagou cerca de 500 mil euros.