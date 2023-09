Já podem ser vistas as primeiras imagens do regresso de um dos psiquiatras mais famosos da televisão. Frasier Crane, personagem que se estreou na década de 80 na famosa série Cheers, Aquele Bar e protagonizou depois Frasier, spin-off de sucesso que teve 11 temporadas e ganhou dezenas de prémios, vai voltar ao pequeno ecrã, desta vez nas plataformas de streaming. A nova produção vai estrear-se nos EUA em outubro, na Paramount+, e conta com um regressado Kelsey Grammer, que volta ao papel quase 20 anos depois do fim da série original, em 2004. O primeiro trailer foi lançado esta quinta-feira e levanta o véu sobre algumas das novas peripécias da personagem — desta feita numa nova cidade.

A série terá 10 episódios e, em vez da Seattle do Frasier original, tem como pano de fundo Boston, num regresso à cidade onde se desenrolava a ação de Cheers. É lá que o titular psiquiatra terá “novos desafios para enfrentar, novas relações para formar e um ou outro sonho para, finalmente, cumprir”, de acordo com um comunicado de imprensa da Paramount, citado pelo The Guardian.

A narrativa revelada pelo trailer irá centrar-se na relação de Frasier com o filho, Freddy (Jack Cutmore-Scott), agora adulto e a viver com a namorada, Eve (Jess Salgueiro). Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye e Anders Keith, este último no papel de sobrinho do protagonista, são alguns dos nomes que compõem o resto do elenco.

De fora deste reboot ficaram as caras da série original. Jane Leeves e Peri Gilpin deverão regressar como Daphne e Roz, respetivamente, mas apenas em participações especiais. Já David Hyde Pierce, que na anterior versão interpretou o irmão de Frasier, Niles, recusou voltar à nova série. John Mahoney, pai de ambos na série original, morreu em 2018.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Transmitida na NBC entre 1993 e 2004, ao longo de 264 episódios e onze temporadas, a primeira série tornou-se uma das sitcoms mais populares da década de 90, ao lado de programas como Friends ou O Sexo e a Cidade. Ao longo dos anos conquistou diversos prémios, incluindo um total de 37 Emmys, à época um recorde para uma série de ficção (entretanto superado por A Guerra dos Tronos), incluindo 5 para Melhor Série de Comédia e 4 de Melhor Ator de Comédia para Kelsey Grammer. Em Portugal, foi transmitida na TVI e, mais tarde, na SIC Mulher.

O psiquiatra é, de resto, uma das personagens com mais longevidade da história da televisão. A sua estreia aconteceu há quase quatro décadas, a 27 de setembro de 1984, num episódio da terceira temporada de Cheers, Aquele Bar (transmitida em Portugal pela RTP). A ideia original era que Frasier Crane fizesse apenas um par de aparições, mas o ator provou ser tão popular que o papel acabou por ser expandido, acabando por tornar-se num dos principais membros do elenco em temporadas seguintes e tendo direito ao seu próprio spin-off.

A nova produção acontece pela mão dos argumentistas Chris Harris (Foi Assim que Aconteceu) e Joe Cristalli (Life in Pieces), que são também produtores executivos ao lado de Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon. A estreia da série contará ainda com o a colaboração de James Burrows, co-criador de Cheers, que serve como realizador dos primeiros dois episódios.

Frasier 2023 tem estreia marcada para 12 de outubro nos EUA na Paramount+. Este serviço de streaming não está disponível em Portugal; o seu equivalente europeu, a SkyShowtime, não avançou até ao momento com uma data de estreia para o território nacional.