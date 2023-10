Camilla Läckberg, uma das mais lidas autoras de ficção em todo o mundo, está no centro de uma polémica no seu país natal, a Suécia, que veio pôr em causa a autoria de uma parte dos seus livros. A escritora, apelidada de “Agatha Christie nórdica” e cujos romances policiais venderam até hoje mais de 30 milhões de exemplares em todo o mundo, foi acusada de usar um escritor-fantasma em alguns dos seus livros mais recentes, numa revelação que está a gerar um novo debate em torno da relação dos autores com quem os lê, bem como questões sobre a ética do uso de trabalho não-creditado no meio literário.

A polémica teve origem num artigo no jornal sueco online Kvartal, onde o jornalista Lapo Lappin fez inicialmente a acusação. Recorrendo a ferramentas de inteligência artificial e análise de dados, Lappin analisou vários livros da autora, de 49 anos.

A ferramenta identificou uma consistência estilística na linguagem usada na primeira série de livros policiais escritos por Läckberg, centrados no casal Erica Falck and Patrik Hedström e cuja ação se desenrolava na cidade-natal da autora, Fjällbacka. Por outro lado, quando a mesma ferramenta analisou uma série mais recente de thrillers atribuídos à autora, o estilo de escrita identificado pelo programa foi completamente diferente.

