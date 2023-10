Quando se estreou, em 2016, a série da Netflix The Crown foi recebida com aclamação geral. Porém, conforme as temporadas se aproximavam de momentos que nos são historicamente mais próximos e que fazem inequivocamente parte da memória coletiva (como o atribulado casamento e posterior divórcio de Carlos e Diana), a dúvida levantou-se: temos distanciamento que chegue para fazer disto ficção? E onde fica a fronteira entre a realidade dos factos e a liberdade criativa? This England, a série que agora se estreia finalmente em Portugal via TVCine Edition (no Reino Unido passou ainda no ano passado) cilindra totalmente estas inquietações. É toda ela sobre a pandemia da Covid 19 e em cima das decisões de um homem, Boris Johnson — que, apesar de neste momento ser o já antepenúltimo primeiro-ministro britânico em exercício de funções, apenas se demitiu do cargo em julho de 2022. Historicamente, há meio segundo, portanto.

This England — (não confundir com o filme This is England, de 2006) tem seis episódios de cerca de uma hora cada, num estilo que mistura o drama, o documentário (as imagens reais constituem uma boa porção do tempo total) e a sátira. É criada e escrita pela dupla Michael Winterbottom (realizador, entre muitos outros, de 24 Hour Party People) e Kieron Quirke (de sitcoms de pouca tração, como Defending The Guilty). A receção no país de origem foi muito dividida — na verdade, a reboque do facto da própria figura de Johnson suscitar ódios e paixões. Falamos do homem que, por um lado, venceu as eleições de 2019 de modo esmagador, com a maior percentagem de votos para um partido desde 1979; mas, por outro, saiu em desgraça depois de 50 membros do seu governo se terem demitido em protesto. O público português poderá, assim, desfrutar de This England com um distanciamento impossível ao cidadão britânico. Isto apesar de, e fica o aviso, a série necessitar de alguma cultura geral sobre os acontecimentos e figuras para poder ser totalmente compreendida.

[o trailer de “This England”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.