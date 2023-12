Mesmo sendo a melhor equipa da Conferência Este, os Boston Celtics perderam contra os Golden State Warriors (132-126, após prolongamento), mas não foi devido ao desempenho de Neemias Queta. Na ausência de Kristaps Porzingis e Luke Kornet, o camisola 88 dividiu minutos com Al Harford na rotação do treinador Joe Mazzulla.

Há muito que o português segue a lógica de “faz os teus minutos contarem, não contes os teus minutos”. De qualquer forma, na visita a São Francisco, o poste colecionou o maior tempo de jogo (20:46) esta temporada e, como resultado, alcançou o primeiro duplo-duplo na NBA (10 pontos, 10 ressaltos).

A evolução de Neemias vai muito além dos números e transporta-se para o tipo de participação que o jogador interior começa a ter. A determinado ponto da primeira parte, o português viu-se frente a frente com Chris Paul, um veterano exímio a descobrir e a explorar vantagens no ataque. O base driblou, tentou agitar o defensor e arranjar espaço para lançar. Não conseguiu. A velocidade de reação de Neemias foi suficiente para fazer o jogador dos Warriors passar a bola.

A capacidade defensiva de Neemias não é novidade, mas, normalmente, manifesta-se nas zonas mais próximas do cesto. A maior prova de confiança que Joe Mazzulla deu foi não mudar o sistema defensivo quando lançou o jogador de 24 anos em campo. Os Celtics continuaram a trocar na maioria dos bloqueios, sendo que o encaixe inicial de Neemias até foi com um extremo e não com outro poste.

Em simultâneo, o jogo contra os Warriors trouxe a Neemias uma nova dimensão do ponto de vista ofensivo mesmo que nunca vá ser a principal referência no ataque de uma equipa que reúne tanto talento. No entanto, a preponderância cresceu significativamente. Os Celtics utilizam mais vezes situações de bloqueios direto central quando o português está em campo do que fazem quando é Al Horford a ocupar a posição cinco. Assim, a equipa de Boston aproveita o impacto dos bloqueios do jogador proveniente da Universidade de Utah State para criar lançamentos abertos.

Neemias tem mostrado capacidade de ser auto-suficiente ao garantir os seus ressaltos, alguns dos quais ofensivos, e concretizar pontos a partir do seu próprio esforço. Curiosamente, contra os Warriors, o poste mereceu a confiança da equipa para receber a bola em jogadas de ataque. Um dos lançamentos de campo que converteu frente à equipa californiana nasceu, inclusivamente, de um pocket pass de Jayson Tatum num lance de pick and roll. Como poucas vezes se tinha visto até aqui, Neemias usou o drible e mostrou também que está com o lançamento mais refinado.

Neemias terminou o jogo com os Warriors sem faltas, situação que, por vezes, no passado, o prejudicou, e com seis ressaltos ofensivos. Apesar da derrota, os Celtics permanecem líderes da Conferência Este com 20 vitórias e seis derrotas. Os Warriors continuam com um registo negativo (13 vitórias e 14 derrotas) e fora dos lugares de acesso aos playoffs. Na noite anterior ao embate com os Celtics, Steph Curry quebrou uma série de 268 jogos a marcar pelo menos um triplo, sequência que se arrastava desde dezembro de 2018. No regresso, o melhor lançador de longa distância da história da NBA marcou 33 pontos e o lançamento decisivo.