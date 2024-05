Já se sabe quem vai estar na final deste sábado do 68º Festival da Eurovisão da Canção a concorrer com a portuguesa Iolanda e o seu “Grito”. Das 16 canções que foram a concurso esta quinta-feira à noite, na segunda semifinal do concurso que decorre em Malmö, na Suécia, apuraram-se, por ordem de anúncio, a Letónia, a Áustria, os Países Baixos, a Noruega, Israel, a Grécia, a Estónia, a Suíça, a Geórgia e a Arménia.

A cerimónia, transmitida em direto pela RTP Play às 20h (e, mais tarde, na RTP1 em diferido), contou com as atuações de França, Espanha e Itália, os membros dos “Big Five” que ainda não tinham apresentado as canções a concurso.

Numa edição marcada pela polémica participação de Israel — a União Europeia de Radiodifusão (UER), organizadora do evento, não atendeu aos vários apelos sobre a catástrofe humanitária em Gaza e validou a participação do país em guerra com o Hamas —, a cantora Eden Golan chegou a receber apupos provenientes do interior da Malmö Arena no início da interpretação de “Hurricane”, mas acabaria por prosseguir com a canção sem demais sobressaltos.

Os vencedores apurados esta quinta-feira juntam-se à Sérvia, Eslovénia, Ucrânia, Lituânia, Finlândia, Chipre, Croácia, Irlanda, Luxemburgo e Portugal, que já tinham sido os mais votados na cerimónia desta terça-feira. A final acontece este sábado, 11 de maio, às 21h, com transmissão em direto na RTP1.

Eis a lista dos 26 concorrentes que vão participar na final da Eurovisão de 2024 e respetivas atuações das semifinais:

Letónia

Dons — “Hollow”

Áustria

Kaleen — “We Will Rave”

Países Baixos

Joost Klein — “Europapa”

Noruega

Gåte — “Ulveham”

Israel

Eden Golan — “Hurricane”

Grécia

Marina Satti — “Zari”

Estónia

5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Suíça

Nemo — “The Code”

Georgia

Nutsa Buzaladze — “Firefighter”

Arménia

Ladaniva — “Jako”

França (“Big Five”)

Slimane — “Mon amour”

Espanha (“Big Five”)

Nebulossa — “Zorra”

Itália (“Big Five”)

Angelina Mango — “La Noia”

Portugal

Iolanda — “Grito”

Chipre

Silia Kapsis — “Liar”

Sérvia

Teya Dora — “Ramonda”

Lituânia

Silvester Belt— “Luktelk”

Irlanda

Bambie Thug — “Doomsday Blue”

Reino Unido (“Big Five”)

Olly Alexander — “Dizzy”

Ucrânia

Alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”

Croácia

Baby Lasagna — “Rim Tim Tagi Dim”

Alemanha (“Big Five”)

Isaak — “Always On The Run”

Eslovénia

Raiven — “Veronika”

Finlândia

Windows95man — “No Rules!”

Suécia (vencedor do ano passado)

Marcus & Martinus — “Unforgettable”

Luxemburgo

Tali — “Fighter”