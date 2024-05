O Belenenses conquistou este sábado o seu nono título de campeão nacional de râguebi, ao vencer a Agronomia por 19-18, no Estádio do Restelo, em Lisboa, com uma penalidade convertida no último lance da final do campeonato.

João Freudenthal, aos 80+7 minutos, garantiu o título para os “azuis”, depois de ter acertado entre os postes em mais três ocasiões (35, 46, 61) e de ter transformado o único ensaio do encontro, “assinado” por André Cunha (40+8).

Com este triunfo, o Belenenses soma nove títulos (1959, 1963, 1973, 1975, 2003, 2008, 2018, 2022 e 2024) e iguala o Benfica no terceiro lugar do historial da Divisão de Honra, atrás de CDUL (20) e Direito (12), que detinha o cetro e foi eliminado pelos “azuis” nas meias-finais.