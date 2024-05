O que é e o que aconteceu à bola de fogo que cruzou o céu de Portugal. Nove respostas

Por onde entrou na atmosfera e que percurso fez?

O meteoroide entrou na atmosfera em Don Benito, perto de Badajoz, no sudoeste de Espanha, a cerca de 161 mil quilómetros por hora e a uma altitude de 122 quilómetros. A trajetória foi quase paralela e rasante com a Terra, os tais 10 graus. Os dados do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, acrescentam ainda que o meteoroide percorreu depois cerca de 500 quilómetros em direção a noroeste, cruzando Portugal. Mas foi visível em muitas outras zonas, de Madrid a Cádiz até ao Norte de Espanha, de Évora a Lisboa, passando por todo o centro de Portugal, até ao Porto, Viana do Castelo e Braga.

O vídeo do Instituto permite ver as zonas onde poderá ter sido avistado.

Onde foi visto?

Em Espanha, há relatos vindos de Madrid, Cádiz, Jaen e da região da Galícia. Já em Portugal, o meteoroide foi visto a partir de Lisboa, Coruche, Santarém, Porto, Braga, Vila Real e Viseu, pelo menos.

O geofísico Rui Gonçalves vai mais além e indica que o fenómeno foi observado desde a costa francesa ao sul do Algarve. Mais uma vez, o vídeo do Youtube do Instituto de Astrofísica de Andaluzia mostra com clareza o trajeto e o raio de abrangência para visionar o fenómeno.