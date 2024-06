Apesar de ser um dos fabricantes chineses mais conhecidos no Velho Continente, sem dúvida por figurar entre os 10 maiores da China e ser responsável pela produção dos Mini neste país asiático (que posteriormente são exportados para a Europa), em parceria com a BMW, a Great Wall Motors (GWM) tornou-se ainda mais conhecida quando revelou o Ora Punk Cat em 2021 (a denominação foi posteriormente alterada para Ora 03), que os alemães acusaram de ser uma cópia descarada do VW Carocha. Mas nem a polémica e o recurso aos tribunais impediram a GWM de avançar com a produção do Ora, modelo que não só patenteou na Europa como comercializa entre nós.

Após uns anos com presença no mercado europeu, com a sede instalada em Munique, na Alemanha, o construtor chinês anunciou que irá fazer marcha-atrás, sem pompa ou circunstância, desistindo da invasão europeia. A decisão seguiu-se ao desaire nas vendas, com o construtor chinês a comercializar apenas 6300 unidades em solo europeu durante os 12 meses de 2023. De acordo com o fabricante, dos 316.000 veículos comercializados nos mercados de exportação em 2023, com os europeus a consumir apenas 1,98% deste volume, a GWM resolveu recuar nas previsões de vendas fora da China, com o milhão de unidades agendado para 2025 a derrapar cinco anos, para 2030.

A imprensa germânica indica que o encerramento das instalações da marca em Munique está previsto para o final de Agosto e tem como consequência o despedimento dos cerca de 100 trabalhadores. A GWM garante que pretende manter presença em alguns dos restantes mercados europeus, para além do alemão. Contudo, a expansão prevista para mais 11 países, entre os quais Portugal, foi cancelada.