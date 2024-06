Líder nos testes, líder na qualificação, líder na corrida sprint. Pecco Bagnaia está a ter um fim de semana praticamente perfeito em Assen, no Grande Prémio dos Países Baixos, e venceu este sábado a sprint com mais de dois segundos de vantagem em relação a Jorge Martín, que ficou no segundo lugar mas não perdeu a liderança do Campeonato do Mundo.

“Se valeu a pena esperar pela primeira pole-position do ano? Absolutamente. Mas estava com muitas dificuldades para encontrar o limite para chegar à pole-position. Nas últimas corridas estive sempre um pouco mais próximo e consegui hoje, finalmente, à frente deste público. Foi fantástico. Agora vou tentar fazer o mesmo, liderar e abrir um pouco a vantagem. Não será fácil, mas estou muito feliz”, disse o piloto da Ducati ainda durante a manhã deste sábado, logo depois de garantir o primeiro lugar de uma qualificação pela primeira vez esta temporada.

Miguel Oliveira, por outro lado, não conseguiu apurar-se para a Q2 e arrancou de um modesto 17.º lugar, algo que não permitia sonhar muito alto tanto na corrida sprint como no Grande Prémio de domingo. “Estava um pouco de vento, o que tornou as coisas mais complicadas. Ainda estou a perder muito tempo porque não consigo virar a mota. O que fizemos durante a sessão não foi o suficiente. Precisamos de fazer uma alteração mais profunda para amanhã e espero que consigamos encontrar mais velocidade”, defendeu o piloto natural de Almada.

Assim, em Assen, Pecco Bagnaia arrancou muito bem e nunca perdeu a liderança da corrida, carimbando uma vitória que lhe permite partir para o Grande Prémio de domingo com a confiança de poder chegar a novo triunfo e ter um fim de semana perfeito. Jorge Martín ficou no segundo lugar, com Maverick Viñales a encerrar o pódio nos Países Baixos.

Já Miguel Oliveira arrancou bem, saltando de imediato para 13.º, mas acabou por perder alguns lugares na primeira volta. Não demorou a recuperar terreno, assumindo a 12.ª posição ainda na segunda volta e levando-a até à meta — um lugar que não dá pontos ao piloto português da Trachkouse, mas que abre a porta a um domingo competitivo.