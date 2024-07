Festival de Locarno: Marta Mateus compete com primeira longa e Edgar Pêra revela filme sobre Pessoa feito com inteligência artificial

Marta Mateus é também produtora do filme, ao lado do cineasta Pedro Costa, nesta que é a segunda produção da Clarão Companhia, em colaboração com os co-produtores Fabrice Aragno, da Casa Azul Films (Suiça) e Richard Copans, da Les Films d’Ici (França), com distribuição internacional da Portugal Film — Agência Internacional de Cinema Português.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O contingente português no festival fica completo com a presença de duas curtas-metragens: Hanami (Alinafilm, O Som e a Fúria), de Denise Fernandes, na competição Cineasti del Presente, e Icebergs, de Carlos Pereira, cineasta português radicado na Alemanha, que revela a curta na secção Pardi Di Domani.

Edgar Pêra volta a Fernando Pessoa, desta vez com inteligência artificial

No caso de Cartas Telepáticas, que chega à secção não competitiva de Locarno, o cineasta português Egar Pêra estabelece elos entre dois escritores da mesma época: Fernando Pessoa e Howard Philips Lovecraft. O documentário-ensaio que imagina cartas imaginárias entre ambos os autores foi totalmente criado com recurso à inteligência artificial e é a primeira longa-metragem nacional inteiramente gerada a partir desta ferramenta. Só as vozes pertencem a atores reais, que falam em inglês sobre as imagens a preto e branco. O filme teve um apoio de 90 mil euros do ICA — Instituto do Cinema e Audiovisual.

Esta é a segunda obra do realizador português dedicada ao universo pessoano depois de Não Sou Nada – The Nothingness Club (2023), longa-metragem de ficção sobre as dezenas de heterónimos de Fernando Pessoa, com Miguel Borges, Victoria Guerra e Albano Jerónimo nos principais papéis.