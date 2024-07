Espetáculo de Robert Wilson sobre Fernando Pessoa e com Maria de Medeiros chega a Lisboa em março

Pessoa — Since I’ve been me, a mais recente peça do mestre do teatro norte-americano Robert Wilson, que é inspirada no universo do escritor Fernando Pessoa, mostra-se em março no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, que vai revelar a programação da próxima temporada na próxima semana. O último espetáculo do encenador, Relative Calm, sobe esta sexta-feira e sábado no ao palco do Centro Cultural de Belém, no âmbito do Festival de Almada, com bilhetes há muito esgotados.

O espetáculo de Bob Wilson nasce a partir de textos de Fernando Pessoa e tem dramaturgia de Darryl Pinckney. É falado em português, italiano, francês e inglês, idiomas que se refletem também nas diferentes origens do elenco, do qual faz parte a portuguesa Maria de Medeiros.

“Nesta obra, Robert Wilson presta homenagem a uma das figuras mais originais do Modernismo do século XX. A poesia de Fernando Pessoa é uma busca, uma interrogação profunda da linguagem como existência”, pode ler-se na sinopse do espetáculo no site do encenador. “A sua inventividade exprime-se, de forma célebre, como o cultivo e a libertação dos múltiplos eu’s que o esperavam na sua cabeça. Não eram pseudónimos. Pessoa chamou-lhes heterónimos. Eram os seus aliados na grande aventura da procura da voz libertada da poesia.”