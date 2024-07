Robert Wilson, ativistas climáticos e um solo de Olga Roriz na nova temporada de um São Luiz “muito musical”

Há um ano, quando chegou à direção artística do Teatro São Luiz, o ator Miguel Loureiro, deixou claro que queria tirar a “hegemonia do teatro” da sala de espetáculos no coração de Lisboa. Assim será também na temporada 2024/25, em que o pianista e compositor Júlio Resende tem honras de abertura, antecipando “uma programação muito musical em que a música enquanto disciplina ganha preponderância”, diz Loureiro ao Observador. Mas também há teatro, dança, performance e ópera para descobrir até julho de 2025.

A próxima temporada do teatro lisboeta, apresentada esta terça-feira, arranca com dois concertos de Júlio Resende nas noites de 13 e 14 de setembro, com formatos distintos: o primeiro tem como título Fado Jazz – Filhos da Revolução, nome do seu último disco, o segundo é na companhia dos Almo (dupla de tenor e barítono). É um prenúncio de uma programação com uma diversidade de disciplinas que serve para que o “teatro municipal possa mostrar os artistas, não só atores”.

São vários os concertos agendados para os próximos meses: de Samuel Úria (8 de outubro) a Sara Correia (25 de novembro) ou a Lena D’Água (12 novembro), que vai mostrar o álbum Tropical Glaciar. Há também concertos da Orquestra Metropolitana de Lisboa a propósito de centenários: o do nascimento de Amílcar Cabral, a 6 de novembro, e o do nascimento de Carlos Paredes, a 5 de fevereiro. Em novembro, o festival Misty Fest leva à sala lisboeta nomes como Maria João, Tony Ann ou Sven Helbig.

No primeiro semestre de 2025, o São Luiz acolhe ainda alguns dos espetáculos integrados na programação do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) — em obras de reestruturação profundas ao abrigo do PRR —, nomeadamente nas temporadas de ópera e de música de câmara. Mas a saída inesperada de Ivan van Kalmthout teve consequências e fica por revelar a ópera programada para os dias 9, 11 e 13 de abril, uma vez que a que “estava a ser negociada com o Ivan” está agora “fora de causa”, assume Loureiro. Deverá, por isso, ser anunciada em breve a que a substituirá, já em colaboração com a “comissão artística interna” à frente do TNSC, composta pelos maestros João Paulo Santos, António Pirolli e Giampaolo Vessella. Certo é que o ciclo Foyer Aberto manterá os moldes de entrada livre para recitais e concertos de proximidade, em que os músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos se apresentam em pequenos ensembles.

Na dança, área a que Miguel Loureiro afirmou desde sempre querer dar espaço, Tânia Carvalho é a criadora que abre o ano com duas produções. A primeira é Doesdicon, com o coletivo do Funchal Dançando Com a Diferença, e apresentada em parceria com Blasons, de François Chaignaud (19 a 21 de setembro). A segunda, uma estreia absoluta com o bailarino e coreógrafo Matthieu Ehr-larcher — com o qual forma um novo coletivo-duo, Papillons d’ éternité —, chama-se Nymphalis Antiopa e mostra-se 27 e 28 de setembro. Em janeiro (10 e 11) chega-nos a peça de Catarina Miranda sobre o Teatro Noh do Japão e que lhe valeu um Prémio Bienal de Veneza. Destaca-se ainda o novo solo de Olga Roriz, dez anos depois de A Sagração da Primavera. “A coreógrafa volta a sentir-se impelida a um novo impacto consigo mesma”, lê-se na sinopse de O Salvado, nome dado ao solo que sobe à Sala Luís Miguel Cintra de 9 a 12 de julho. De acordo com o diretor artístico daquele teatro, foi Roriz que lhe telefonou indicando que “gostaria de fazer o último solo como bailarina”. “Disse-lhe: ‘é para já’. A Olga Roriz é um monumento cénico”, constata.