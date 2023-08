Está em funções desde 1 de junho, mas só quis dar entrevistas às portas da rentrée. Ator e encenador com um currículo extenso e premiado, Miguel Loureiro, 53 anos, é o atual diretor do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, sucedendo a Aida Tavares, que esteve no cargo oito anos.

Em entrevista ao Observador, a poucos dias de inaugurar a temporada, o novo diretor do teatro municipal lisboeta comenta a sua chegada ao lugar — por nomeação direta da EGEAC, a empresa municipal responsável pelos equipamentos culturais de Lisboa — e anuncia detalhes da sua visão para a sala histórica do Chiado. Quer alargar as carreiras dos espetáculos, levar o São Luiz para a rua e para o foyer. “É importante, a dimensão recreativa social do foyer“, sublinha.

Quer também tirar a “hegemonia do teatro” e dar palco à dança, à música clássica, ao jazz, ao pensamento. “Interessa-me muito a noção deste teatro como palco municipal, e não tanto como teatro autoral de um certo tipo de repertório”, diz. Nos próximos três anos, Miguel Loureiro quer fazer do São Luiz uma “festa”.

