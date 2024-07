Sophia Chablau e as 1001 caras da canção brasileira

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, título de filme, frase para pronta para uma T-shirt ou aquilo que é na realidade: banda brasileira que encantou o público que a viu nos concertos de Lisboa, no Musicbox, e no Porto, no Socorro, nos dias 3 e 5 de junho, respetivamente, onde estiveram a apresentar o seu disco mais recente, Música do Esquecimento (2023). Agora, Chablau prepara-se para regressar aos palcos portugueses com atuações esta semana, nos dias 24 em Esposende, 25 no Porto, 26 em Lisboa, e 27 em Coimbra, onde se irá apresentar a solo.

Estes artistas de São Paulo apresentam influências de um irreverente rock alternativo e o intimismo de um indie pop psicadélico, refletindo uma geração que cresceu a compor canções no quarto. O álbum que apresentam posiciona a banda como um dos porta-estandartes da música alternativa e independente do Brasil, o que os levou a embarcar numa tour europeia, incluindo uma paragem no Primavera Sound Barcelona.

O quarteto formou-se de maneira inesperada. Sophia, que ia dar um concerto no Rio de Janeiro, convidou Téo Serson (baixista), Theo Ceccato (baterista) e Vicente Tassara (guitarrista) para adicionar novas texturas às canções. Passaram por nomes como Música do Esquecimento (que viriam a reaproveitar para o nome do segundo álbum) e, depois de uma aula de filosofia sobre Theodor W. Adorno, acharam que Uma Enorme Perda de Tempo seria o nome mais adequado. “Éramos uma banda que tinha tocado um show e que tinha como objetivo tocar rock triste e meio absurdo. Isso era a ‘maior perda de tempo’. Depois de uma aula de filosofia falando sobre Adorno, isto fez sentido para mim. Quando conheci os meninos, os nossos ensaios eram este espaço para perda de tempo, ócio criativo, algo que é produtivo, mas improdutivo”, terá dito em 2021 para o blog brasileiro Monkeybuzz.

O primeiro longa-duração do quarteto, homónimo, lançado em 2021, com grandes faixas como Deus Lindo ou Delícia/Luxúria, era dominado por composições de Sophia. Em Música do Esquecimento, o objetivo era corrigir isto. “Já tínhamos as músicas prontas há muito tempo, devido à pandemia”, disse Sophia, vocalista e guitarrista do grupo, numa conversa com o Observador. “Conseguimos juntar o melhor de cada membro e incluir composições de todos. Era o nosso objetivo e o passo certo para a banda”, explicou. “Neste trabalho tivemos mais tempo e paciência, o que permitiu imprimir mais esmero na altura de escolher o que devia ou não entrar”, revelou Ceccato, responsável pela composição de Último Sexo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[ouça na íntegra o álbum “Música do Esquecimento”:]