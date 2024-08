Completando o registo de uma pintura por dia desta semana, o artista urbano Banksy voltou a deixar a sua marca no nordeste de Londres: duas cegonhas a “roubar” o peixe de um cartaz de um restaurante.

Depois de uma semana repleta de pinturas de animais espalhados pela capital do Reino Unido, Banksy divulgou no seu Instagram a quinta peça da coleção “London Zoo”, como foi intitulada pelos seus fãs.

As teorias continuam, e a possível associação aos motins britânicos torna-se cada vez mais aparente. Os comportamentos animalescos em ambientes urbanos retratados pelo artista de Bristol têm inúmeras interpretações possíveis. A cabra, primeiro, os elefantes, depois, os macacos, a seguir, o lobo, que foi roubado, e agora as cegonhas terminam o que se espera que seja uma série de pinturas desta semana, deixando os fãs do artista a supor se este irá continuar no decorrer dos próximos dias.