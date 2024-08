Dando continuidade ao tema dos animais, o artista urbano britânico Banksy revelou a terceira pintura em Londres num espaço de 3 dias: três macacos a baloiçar numa ponte de uma linha de comboio.

Tal como as duas obras anteriores, o artista confirmou a autoria da mesma no seu Instagram, não incluindo qualquer descrição na fotografia.

Como referido pelos seus fãs, Banksy tem mantido um tema ao longo das obras reveladas esta semana, começando por uma cabra a lançar pedras, seguido por dois elefantes à janela, e agora três macacos. Há quem já tenha intitulado esta série de pinturas por “London Zoo”, retratando os comportamentos “animalescos” dos protestos que têm abalado o Reino Unido durante estas últimas semanas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O grafiti dos macacos não tem um significado explícito, porém, como sucedeu nos outros casos, já motivou muita especulação. O ditado popular japonês “Hear no Evil, See No Evil, Speak no Evil”, retratado por três macacos, é uma das possíveis fontes de inspiração para esta nova obra. Um dos macacos tem os ouvidos tapados, outro tem os olhos e o último a boca, levando a que seja interpretado como ignorância perante o mal.