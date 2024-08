Quarta pintura em quatro dias. Lobo a uivar é o protagonista da mais recente obra de Banksy. Qual o significado da "série"?

Em apenas quatro dias, o artista urbano Banksy lançou quatro obras dispersas pela capital britânica e estima-se que a desta quinta-feira não seja a última. Um lobo a uivar numa parabólica nas ruas de Londres é a mais recente obra do pintor. Mas qual será o significado desta “série” de pinturas animalescas?

Ao longo desta semana têm surgido várias obras com animais como protagonistas. Uma em cada dia e num lugar diferente. A primeira a iniciar esta “onda de gravuras” apareceu na segunda-feira: uma cabra a balançar num pilar com pedras por baixo a cair. Seguiram-se dois elefantes a espreitarem de duas janelas fechadas — um em cada lado — na terça-feira. Já no dia seguinte, três macacos apareceram nos arredores da capital a balançar numa ponte. E agora, um lobo a uivar em direção ao céu no centro de uma parabólica. Que virá a seguir? Paul Gough, um especialista em obras de Banksy, professor e vice chanceler na Universidade de Bournemouth acredita que está planeado “algo de extraordinário” para os próximos dias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com declarações do académico ao jornal Metro, o artista urbano está a trabalhar numa obra de fecho da série “em grande” que estará quase a aparecer na cidade. Apesar de ser relativamente usual o pintor criar um conjunto de obras relacionadas entre si para as suas intervenções, o espaço de confirmação da sua autoria costuma ser mais longo. “Ele confirmar imediatamente que a obra é dele algo que nunca vimos antes”, afirmou Gough ao jornal britânico.

O que já se sabe sobre as quatro obras de Banksy

Apesar do estilo em grupo não ser propriamente novo no autor, o fator diferenciador é o tempo, como já se explicou. A ronda começou esta segunda-feira com uma pintura que ilustra uma cabra montesa em equilíbrio num pilar enquanto caem pedras por baixo do mesmo na região de Kew, no sudoeste de Londres. A autoria foi confirmada no próprio dia.