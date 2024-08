A atriz portuguesa Daniela Melchior irá integrar o elenco do thriller de mistério “American Sweatshop”, protagonizado por Lili Reinhart e realizado pela alemã Uta Briesewitz. Como confirmado no Instagram pela atriz, as filmagens têm decorrido em Colónia, na Alemanha.

O filme decorre num mundo movido pelo ambiente digital, seguindo a perspetiva do impacto das redes sociais pelos olhos da personagem principal Daisy Moriarty, interpretada por Lili Reinhart. Daisy, que lida com uma vida pessoal caótica, encontra-se completamente imersa nas profundezas da internet. Trabalha como revisora de conteúdo ofensivo ou nocivo publicado nas redes sociais. Separada da realidade e com um sentido de humor perturbador, examina milhões de publicações que são denunciadas, até ao dia em que um vídeo em particular “acorda” Daisy, que é forçada a enfrentar a realidade longe do seu ecrã, e procura obsessivamente responsabilizar alguém pelo que viu.

Detalhes sobre a personagem de Daniela Melchior ainda não são conhecidos.

A última aparição da atriz portuguesa nos ecrãs de Hollywood foi no título “Road House“, onde contracenou com Jake Gyllenhal como “Ellie”. Enquanto decorrem as filmagens desta nova longa-metragem, Melchior irá aparecer com Mark Wahlberg, como protagonista, no filme “Balls Up“, que ainda não tem data de estreia prevista.