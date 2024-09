"Se ficasse com toda esta roupa tinha de alugar um armazém": fomos à venda das "portuguese girlies"

Ao final do dia, entre as 17h00 e as 18h00, os artigos que sobraram ficaram todos com 50% de desconto. Como se escolhe o que colocar à venda? “São as coisas que tenho em casa mas que já não uso, apesar de gostar de tudo. Teria de alugar um armazém para ficar com toda esta roupa“, confessou Vicky Montanari. Ao Observador, a Dona Ajuda confirmou que a quarta edição deste mercado contou com cerca de 800 pessoas, o mesmo número que na edição passada conseguiur fazer reverter 1600 euros para a associação.

O estilo portuguese girlie (“rapariga portuguesa”, em tradução livre) ficou viral no ano passado quando Vicky Montanari partilhou um vídeo no qual, inspirada nos tutoriais que ensinam a vestir como uma “rapariga de Copenhaga”, explicava a receita: juntar umas calças coloridas a um top com que aparentemente não combinam; calçar sabrinas, ugly shoes ou ténis; acrescentar um casaco com personalidade, flores no cabelo, um colar, uma carteira colorida e óculos de sol.

A par de todo o sucesso, vieram as críticas. No vídeo de Vicky (e nas várias inspirações que se seguiram), acumularam-se comentários que acusavam o estilo de não representar, de facto, como se vestem as mulheres portuguesas.