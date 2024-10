O OUT.FEST faz 20 anos, mas no Barreiro a música continua a apontar para o futuro

E claro, o prazer e identidade deste encontro anual também passa por dar a conhecer artistas que estão na vanguarda dos seus respetivos estilos musicais. “Uma das maiores dificuldades de programar este festival é escolher apenas 30 artistas entre o universo quase infinito de coisas que gostamos e gostávamos de trazer”, confessa-nos Rui.

Entre alguns dos destaques da presente edição do OUT.FEST podemos encontrar artistas como o duo de hip-hop experimental Armand Hammer, a artista aimara (povo estabelecido desde a Era pré-colombiana no sul do Peru, na Bolívia, na Argentina e no Chile) Chuquimamani-Condori, o DJ brasileiro Anderson do Paraíso ou o novo projeto que une a produtora Nídia à percussionista Valentina Magalett.

Apesar de existirem poucas referências ao aniversário redondo – não estivessem os organizadores mais preocupados em olhar para o futuro – o primeiro dia do festival vai ser marcado pelo lançamento de um livro que celebra os 20 anos e é possível ver uma exposição fotográfica da autoria de Vera Marmelo no Largo do Mercado 1º Maio (que pode ser visitada até ao dia 13 de outubro e que mostra fotos como as que ilustram este artigo).

Os programadores continuam a divertir-se a descobrir novos artistas e a levá-los à sua terra natal. Desta forma, continuam a inspirar uma nova geração de músicos e organizadores de eventos. “A minha geração, que cresceu no Barreiro e que está envolvida no OUT.FEST há mais tempo, viveu um período muito rico em termos de cultura alternativa e de vida noturna. Existiam muitas bandas e bares onde era possível acontecer muitas conversas ligadas à música e tínhamos a noção que havia gerações anteriores que também estavam na cena”, começa por explicar.

“Com o passar do tempo, a minha cidade mudou e, durante algum tempo, ficámos com receio que nós fôssemos a última geração que tinha conhecido este Barreiro, tão próprio e autossuficiente do ponto de vista cultural.”, nota Rui.

No entanto, o fundador do festival reconhece que o seu trabalho foi essencial para manter o Barreiro “vibrante” e um destino cultural relevante. “Por causa do OUT.FEST e não só, temos assistido a uma renovação geracional, com muitos miúdos novos a aparecer, a tocar, a fazer associações e a organizar coisas”, elogia, referindo também que tiveram um contributo para que esta cidade tivesse uma maior visibilidade em relação aos habitantes da capital.