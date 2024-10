O regresso ao Variedades, PREC em festa e um musical: seis espetáculos para ver em outubro

A primeira é um “exercício de imaginação humorística” que baralha citações e referências do nosso imaginário, numa aventura que cruza “Hitler, Nossa Senhora e figuras míticas do cinema português dos anos 30 e 40”. A segunda trata um “estranho caso de um assassinato no Teatro Variedades”. As peças sobem a palco nos mesmos dias, com diferentes cenários e elenco, num exercício logístico ambicioso para a reabertura de uma mais míticas salas da capital.

Teatro Variedades, Lisboa. 5 a 27 de outubro. Dias 5 e 6 de outubro a entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhetes no dia do espetáculo, a partir das 15h na bilheteira do Parque Mayer (máximo 2 bilhetes por pessoa).

“As Grandes Comemorações Quase Oficiais do Período Histórico Habitualmente Conhecido como PREC (Processo Revolucionário em Curso)”

De Teatro Experimental do Porto e ASSéDIO | Teatro Carlos Aberto, Porto, 3 a 6 de outubro

Ainda a propósito do 50.º aniversário do 25 de Abril, o Teatro Experimental do Porto e a ASSéDIO juntam-se para celebrar o Processo Revolucionário em Curso (PREC). Neste espetáculo que revisita momentos, protagonistas e discussões do PREC, pretende-se “contrariar a ideia de que este foi um período dominado pelo caos e por excessos ideológicos”. “Este não é um espetáculo imparcial”, avisa a Comissão de Festas. A encenação é de Gonçalo Amorim e a coordenação dramatúrgica de Rui Pina Coelho.