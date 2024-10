O mundo virtual de Apichatpong para ver no Rivoli

“Sem enquadramento, ainda conta como cinema?” A pergunta é do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul e está relacionada com A Conversation with the Sun (em português, “uma conversa com o Sol”), a instalação artística que o próprio criou e que estará em exibição no grande auditório do Rivoli, de 23 a 26 de outubro. Sobre as respostas, cada visitante encontrará (ou não) a sua.

A Conversation with the Sun marca a primeira aventura de Apichatpong com a tecnologia da realidade virtual. A ideia nasceu de um desafio proposto pelo produtor da peça. Apaixonado por tecnologia, o realizador não hesitou em aceitar. “Achei que realmente abriria [a porta] a muitas ideias, especialmente relacionadas com a ideia de narrativa e de estrutura”, explicou em conversa com o Observador.

A experiência de construir a instalação, admitiu, foi completamente diferente da de fazer um filme. “Mas, no final, acho que não consigo escapar ao meu amor pelo cinema”, confessou. A inclusão da realidade virtual, porém, atirou Apichatpong para bem longe da sua zona de conforto. Aliás, o realizador considera que a peça é “uma colaboração” com Katsuya Taniguchi (criador de VR) e o músico e compositor Ryuichi Sakamoto, que morreu em 2023.