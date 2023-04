Na altura dos elogios fúnebres, a emoção do momento exacerba muitas qualidades. Nem sempre é discurso ao desbarato, muitas vezes os superlativos justificam-se mas, há casos em que palavras habitualmente exaltantes e cheias de significados definitivos, não chegam para exprimir a importância de uma obra. Os elogios de sempre parecem fracos para traduzir o extraordinário da pessoa e da situação. Foi assim com David Bowie, que personificava a própria ideia de estrela pop, e é assim com Ryuichi Sakamoto, que abraçou a música em toda a sua variedade e complexidade, derrubando barreiras para construir uma nova geografia de emoções.

Coincidência ou não, o Ocidente descobriu Sakamoto na companhia de Bowie, enquanto ator e compositor da banda sonora do filme Feliz Natal Christmas Mr Lawrence, de Nagisa Oshima (1983). É verdade que já se sabia alguma coisa de Sakamoto, sobretudo via Yellow Magic Orchestra, um grupo na mira de quem gostava de pop electrónica e estava fascinado com o advento tecnológico japonês, mas essas eram referências relativamente “alternativas”.

Para a maioria dos ocidentais, certamente para os portugueses, Sakamoto nasceu como estrela no cinema. Feliz Natal Mr Lawrence foi a sua primeira experiência como ator e também a primeira banda sonora que assinou, e marcou definitivamente a sua longa e prolífica carreira. Voltou a ser ator, no Último Imperador, por exemplo, e no videoclipe de Rain de Madonna, mas a sua ligação ao cinema fez-se sobretudo pela música.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.