Acompanhe aqui todos os incidentes do Benfica-FC Porto

O Estádio do Sport Lisboa e Benfica acolheu o primeiro clássico da temporada entre Benfica e FC Porto, os clubes mais titulados do futebol português. Com o segundo lugar no horizonte e, quiçá, a liderança, o encontro da 11.ª primeira jornada contou com várias estreias nestes embates, a começar pelo técnico portista Vítor Bruno e a terminar nos marcadores dos golos (4-1). Pelo meio, houve pirotecnia nas bancadas da Luz. Veja as melhores fotografias do Benfica-FC Porto.