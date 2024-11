Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece também que foi há tanto tempo que quase nos esquecemos de que há mil dias – sim, mil dias – que se iniciou na Europa uma guerra como não víamos desde a II Guerra Mundial. A Rússia invadia a Ucrânia, naquilo a que cinicamente chamou “operação militar especial”, mas a Ucrânia surpreendeu o mundo com a sua resistência. Mas será que o mundo esteve à altura da coragem dos ucranianos? Porque é que foram necessários quase mil dias para finalmente os Estados Unidos darem autorização para os ucranianos poderem usar de forma mais efectiva algumas das armas que foram fornecidas ao exército de Kiev? E será que essa autorização vai mudar alguma coisa na frente de batalha, ou nas frentes de batalha, pois são várias? É tudo isso que queremos debater no programa de hoje, assim como regressar ao papel que Trump pode vir a ter, ou já está a ter.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.