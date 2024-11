"Blitz": a luz entre as bombas

Quando me foi sugerido que escrevesse sobre Blitz, o filme que estreia esta sexta-feira, 22 de novembro na Apple TV+, só foi preciso dizer “é o filme novo do Steve McQueen”. Bati o meu martelo de leilão imaginário e disse “Vendido a Susana Verde”. Desculpem, tenho que aproveitar agora para usar um pouco do humor que me caracteriza, porque quando entrar no filme propriamente dito, vai haver pouco ou nenhum espaço para a galhofa. Voltando ao convite e à minha resposta imediata: o realizador Steve McQueen foi oscarizado pelo duríssimo 12 Anos Escravo, mas entrou para a minha galeria dos notáveis uns anos antes. E não me estou a armar em hipster, até porque nunca fui a um concerto de Capitão Fausto, não compro roupa na Humana e não uso bigode. Pelo menos, não de forma intencional.

O realizador londrino conquistou-me com o biopic Fome sobre um grupo de presos, membros do IRA, que fazem greve da dita. Belíssimo filme. Perturbador. E logo a seguir, sedimentou essa opinião com Vergonha, protagonizado por Michael Fassbender à semelhança do filme anteriormente referido. Mais uma vez com uma prestação irrepreensível, sendo que aqui dá o corpo ao manifesto doutra maneira, na medida em que interpreta um adicto ao sexo. E sim, é o Fassbender conhecido no nosso país por, ele sim, ser um quase hipster no que diz respeito ao movimento de gentrificação lisboeta. O ator comprou casa em 2018 na nossa capital, anteriormente também conhecida como “Lisboa, Menina e Moça”, hoje como “Lisbon, Girlie e Baddie”.

Blitz passa-se em plena Segunda Guerra Mundial, (em 1940, mais exatamente) quando o Reino Unido foi vítima de uma campanha de bombardeamento massivo por parte dos nazis, sendo Londres um alvo especialmente fustigado, cidade onde vive a família protagonista. Não sendo baseado numa história verídica, McQueen, que também assina o argumento, fez uma extensa pesquisa sobre os eventos e garante que histórias muito semelhantes a estas tiveram lugar à data. A mãe Rita é interpretada pela quase incandescente de luminosa Saoirse Ronan, vive com o pai Gerald, interpretado por Paul Weller, que antes de ser ator é músico (The Jam, Style Council e em valente nome próprio), o que faz perfeito sentido. Este avô recorre ao piano para afastar os terrores da guerra que ensombram a infância do neto George, o estreante e amoroso-que-dói Elliott Heffernan.

Com a blitz a intensificar, Rita vê-se forçada, à semelhança de tantas outras mães, a entregar o filho aos cuidados do governo para que seja evacuado para a zona rural do país, que não estava a ser fustigada pela ofensiva alemã. A mãe não queria, o filho não queria, mas o que tem que ser tem muita força, e Rita abraça-se no cais da estação a um revoltado George que se despede com um “Eu odeio-te”. Isto acontece aí pelos 15 minutos. E porque é que eu tenho este marco temporal tão presente? Porque foi aí que chorei pela primeira vez a ver Blitz e pensei “Tá boa! Um quarto de hora e já estamos nisto? Será que estou grávida?” Não estou, estou só velha e lamechas.