A faixa no sentido de Lagoa para Portimão da Autoestrada 22 (A22 – Via do Infante), no Algarve, está cortada ao trânsito, devido a uma colisão frontal entre dois ligeiros, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve disse à agência Lusa que há três vítimas, duas das quais estão encarceradas dentro dos veículos.

A mesma fonte ainda não tinha informação sobre o estado das vítimas nem das razões para haver uma colisão frontal entre dois veículos numa faixa de sentido único.

O alerta foi dado às 14h07, estando no local 30 operacionais com 14 viaturas.