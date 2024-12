Com elas andaram, correram, testaram, para tirar todas as teimas no começo do ano. “Nós fizemos para aí 10 samples destas leggings, só mesmo para ver se funcionavam.” Cerca de 12 meses depois, a roupa e os acessórios desportivos da Riches Abode são a materialização mais imediata de um conceito que passa sobretudo por criar uma comunidade. Em breve, o plano é criar um running club e há pop ups a caminho, em Lisboa e Paris. “A marca de roupa é apenas o início, é a maneira mais fácil de fixar a marca. Mas não quero que seja só uma marca de roupa. O nosso objetivo sempre foi pensar em eventos”, explica ao Observador Isabela Almeida, de passagem por Lisboa.

Filha de brasileiros, divide-se entre Coimbra, Lisboa e o resto do mundo. A comunicação informática numa área predominantemente masculina, a do gaming, obriga-a a passar muitas horas no interior de um avião – razão para elevar os níveis de exigência quando falamos de conforto. “Todos os meses estou fora, estou com pé cá e pé lá.” De há dois anos para cá, começou a trabalhar nesta transição suave, ciente de que há sempre espaço para mais um artigo de athleisure no armário – e de que é possível melhorar uma fórmula nem sempre 100% perfeita. “Sou uma pessoa de família e muito ligada ao wellness, que acaba por ser um luxo hoje em dia”, descreve, quando esmiuçamos o nome escolhido, uma “casa de riquezas” centrada no bem estar. “Sou corredora, faço imenso desporto, treino 5 ou 6 vezes por semana, todos os dias, por gosto. E notava certas pequenas falhas. Por exemplo, vestes umas leggings, elas dobram ou caem. Falo da qualidade dos acabamentos, esse tipo de coisas”.

Junto com uma pequena equipa, começaram a fazer pesquisas de mercado, a perceber como é que podiam entrar, onde é que podiam fazer melhor, a comprar produtos de outras marcas, a testar, testar, testar. “Eu acredito muito no teste-erro, teste-erro, teste-erro. É um pouco ver o que é que as outras fazem mal e o que é que nós podemos fazer melhor. Porque, se formos a ver, o mercado já está todo saturado em tudo. Mas há há sempre espaço, porque, enfim, é o século XXI. Há sempre espaço para mais alguma coisa.”

Para a fundadora, a precisão do detalhe vai do processo de confeção a aspetos não menos relevantes como o atendimento ao cliente ou as devoluções. Com os algodões feitos em Portugal, a Riches Abode recorre ainda a fábricas especializadas em active wear de alto impacto. As leggings, por exemplo, escondem pequenos detalhes como uma folha de silicone que é colada a quente, e outros apontamentos que fintam desafios como o suor.

Sempre em número limitado, neste caso com até 10 items, as coleções querem-se pequenas e de espírito retro. Para o arranque, há tops, leggings, hoodies (unissexo) e ainda bonés, meias e totes. O facto de serem as primeiras a experimentar as peças explica que o essencial da coleção seja dirigido ao público feminino. “Somos todas mulheres na equipa e acabamos por pensar na necessidade das mulheres”.

Com o Natal a virar da esquina, e tomando como guia os tons fortes da estação, o azul marinho e o cor de vinho (ou burgundy, se preferir a tão em voga versão anglosaxónica) prevalecem na paleta. Para as fornadas seguintes, as cores simples e neutras deverão predominar. “Não quero nada muito vistoso, com muito design, porque o foco é a qualidade do produto, acho que é o que vai funcionar sempre bem.”

A coleção primavera já está a ser fabricada, o próximo verão contará com uma edição em jeito de cápsula, em parceria com outras marcas, e o resort wear também está na calha. “Inclusive já estamos a pensar na próxima de inverno, mas uma coisa de cada vez”.

Os preços vão dos 20 aos 190 euros e as vendas já arrancaram online, onde tencionam permanecer, afastando o cenário de um espaço físico mais permanente. “Não acho que uma loja faça muito sentido. Eu vou estando em diferentes sítios, tenho pessoas no Porto, neste momento, por exemplo, a minha assistente principal está na Coreia do Sul. Funcionamos à distância”.

Para o futuro próximo, o céu do wellness é o limite. “Eventualmente quero evoluir para os produtos de lifestyle também, desde acessórios a produtos de cama, porque dormir é super importante”.