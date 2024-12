Elton John perdeu a visão, assumiu o cantor e compositor este domingo, na estreia do musical The Devil Wears Prada: The Musical, no West End, em Londres.

O artista, de 77 anos, que se tornou um ícone por músicas como Tiny Dancer, Your Song ou Candle in The Wind, compôs os temas para o musical inspirado no filme de 2006, baseado no livro com o mesmo nome.

O cantor perdeu a visão na sequência de uma infeção ocular, detetada há alguns meses. “Como alguns de vós podem saber, tive algumas questões [de saúde] e agora perdi a minha visão. Não consegui ver o espetáculo, mas gostei de ouvi-lo”, declarou de forma emocionada perante a plateia, escreve a Reuters. “Adorei ouvi-lo”, repetiu, perante os aplausos da plateia.

Elton John assumiu que estava a ter dificuldades de visão em julho.

A estreia do musical contou com várias estrelas, incluindo Donatella Versace ou Anne Wintour, a conhecida líder da revista Vogue, que terá sido usada como inspiração para a “diaba” Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep no filme.

No musical no West End, o papel de Miranda Priestly é interpretado pela atriz e cantora norte-americana Vanessa Williams, que entrou na série Betty Feia (2006-2010) e em Donas de Casa Desesperadas (2010-2012). A jovem Andy, uma aspirante a jornalista que trabalha para Miranda Priestly, é interpretada no musical pela estreante Georgie Buckland. No cinema, o papel pertencia a Anne Hathaway.