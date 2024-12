"A Médica" no Trindade e a urgência de Custódia Gallego

“Achei o texto muito atual porque mostra como, hoje em dia, um incidente pode ser transformado numa coisa gigante e pode destruir uma vida e uma carreira”, diz Inês Castel-Branco. Custódia Gallego vai mais longe: “São assuntos que estão em discussão desde que a humanidade se conhece. As diferenças entre as pessoas, o poder entre elas, o uso desse poder, o uso da vida humana pela vida humana, a incapacidade de viver em sociedade dando liberdade aos outros e tendo a liberdade de sermos quem quisermos ser, etc. São assuntos eternos, é bom discuti-los, mas acho que estamos a andar devagar e essa é a parte negativa”.

A meio do espetáculo, os corredores do hospital são trocados por um programa de televisão. Mas, se à primeira vista o ambiente parece estar prestes a ficar mais leve, é mesmo só à primeira vista. Entra em cena a música — usada de forma muito pontual durante A Médica — e uma caricatura de televisão sensacionalista onde um painel de especialistas de tudo e mais alguma coisa questiona Piedade Lobbo sobre as suas decisões, origens, opções religiosas e sexuais.

“Ele é leve na fórmula, mas não no conteúdo”, explica Adriano Luz, que muda de personagem (tal como o restante elenco, exceto Custódia Gallego) neste momento da peça. “Estão ali a condenar, mas com luzes e música, a fingir que é uma feira popular”, completa Inês Castel-Branco.

“Interessa aqui mais o sensacional do que a informação. Aquele painel de especialistas ou opinadores estão ali para uma espécie de linchamento público daquela personagem [Piedade Lobbo]. Cada um, de acordo com as suas áreas, está ali a tentar manipular as informações que tem sobre aquilo que aconteceu. Tiram-se conclusões precipitadas e isso mexe com a vida daquela pessoa. Quantas vezes nós temos acesso a uma descrição do que aconteceu, que nem sequer temos a certeza se é fidedigna, e concluímos logo que alguém é assim ou assado, mesmo sem conhecermos essa pessoa?”, questiona Ricardo Neves-Neves.

“A Médica” é uma coprodução Teatro da Trindade, Teatro do Eléctrico, Culturproject, Teatro Nacional São João e Cineteatro Louletano. Está em cena de quarta-feira a sábado, às 21h, e ao domingo, às 16h30 (dias 25 de dezembro e 1 de janeiro não há sessões). Os bilhetes custam entre 10€ e 20€, podem ser comprados online ou no local. Esta quarta-feira, 11 de dezembro, um dia antes da estreia, há um ensaio solidário, às 21h. Os bilhetes têm um custo fixo de 12€ e a receita reverte na totalidade para a Fundação António Aleixo.