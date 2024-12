Morreu o crocodilo do filme Crocodile Dundee. Teria perto de 90 anos

O zoológico lembra Burt como um crocodilo de “temperamento impetuoso”, o que lhe permitiu ganhar o “respeito dos seus cuidadores e visitantes”: “Ele personificava o espírito bruto e indomável do crocodilo de água salgada”.

“Burt era realmente único. Não era apenas um crocodilo, era uma força da natureza e não nos deixava esquecer do poder e da majestade destas criaturas incríveis”, refere o zoológico, adiantando que “embora a sua personalidade pudesse ser desafiadora”, foi também isso que fez dele “tão memorável e amado por aqueles que trabalharam com ele e pelos milhares que o visitaram ao longo dos anos”. “Visitantes de todo o mundo ficaram maravilhados com seu tamanho impressionante e presença imponente, especialmente na hora da alimentação”, acrescenta-se.

No anúncio, a equipa do Crocosaurus Cove agradeceu a todos os que visitaram Burt, reafirmando o “papel relevante que a vida selvagem representa na história da humanidade e a importância de preservá-la para as gerações futuras”.

O zoológico anuncia ainda que será colocada uma placa como forma de homenagem à vida do famoso corcodilo Burt.

No filme Crocodile Dundee, Burt é recordado pela momento em que ataca à jornalista Sue Charlton (interpretada pela atriz Linda Kozlowski), quando esta se aproxima de um riacho. É nessa altura que Michael J. Dundee (Paul Hogan) entra em cena para o matar.

Texto editado por Carlos Diogo Santos