The Legendary Tigerman celebra 15 anos de "Femina" ao vivo no Porto, Lisboa e Coimbra

“Eu queria que as gravações de estúdio pudessem ser uma coisa mais espontânea, imediata e real do que andar a trocar ficheiros. Isso nunca me pareceu o modo correto de fazer”, disse o músico à agência Lusa, aquando da edição do álbum.

Habituado até então a trabalhar sozinho, Paulo Furtado entrou desarmado em Femina, disposto a deixar que as suas convidadas alterassem as canções que tinha alinhavado.

De todas as mulheres que entram no álbum, Paulo Furtado só conhecia pessoalmente Cibelle e por isso pensou que seria “irreal” conseguir que as pessoas que desejava entrassem no disco.

Paulo Furtado está na génese dos Tédio Boys, uma das mais influentes bandas rock independentes e da qual surgiram projetos como Bunnyranch, d3ö, Parkinsons e Wraygunn.

Em 2001, lançou-se a solo no projeto The Legendary Tigerman, explorando raízes do blues/rock norte-americano, com a edição do álbum Naked Blues.

Em setembro de 2023 editou o seu álbum mais recente, Zeitgeist, no qual compôs com sintetizadores modulares em vez das tradicionais guitarras, ampliando o caráter dançante do seu rock, e passou o ano passado a apresentá-lo ao vivo em auditórios em Portugal e em alguns palcos estrangeiros.

Os bilhetes para os espetáculos de celebração dos 15 anos de Femina em Lisboa e Coimbra já estão à venda.

Os bilhetes para Lisboa custam entre 12,5 e 35 euros e para Coimbra entre 12 e 25 euros.

Os bilhetes para o espetáculo no Porto estarão à venda “em breve” e custam 25 euros.