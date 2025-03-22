O Palácio da Zarzuela anunciou este sábado ter avançado com uma ação judicial contra os responsáveis que venderam fotografias da Princesa Leonor. Em causa estão imagens captadas por câmaras de segurança num centro comercial do Chile, que terão sido vendidas a um jornal local.

A Casa Real de Espanha afirmou que fez uma denúncia judicial a um centro comercial de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, onde a princesa chegou a 18 de março, por ter divulgado imagens ilícitas de Leonor e dos seus companheiros de viagem a um órgão de comunicação social local. A ação foi efetuada por meio da embaixada espanhola no país. A agência EFE acrescente ainda que Zarzuela considera o caso “inadmissível”, sustentando que “não vale tudo”.

A herdeira da coroa espanhola encontra-se de passagem no país sul-americano no âmbito de uma missão internacional a bordo do navio-escola Juan Sebastián Elcano, atividade necessária à sua formação militar na Marinha espanhola. Como aponta o El País, Leonor chegou a Montevidéu, no Uruguai, há duas semanas e segue agora para Valparaíso, no Chile, antes de passar por Peru, Colômbia, Panamá, República Dominicana e os EUA, terminando a jornada em Nova Iorque.

O Palácio da Zarzuela acusa os responsáveis pelo controlo das câmaras de vigilância do centro comercial em causa — onde Leonor passou com colegas do navio durante uma paragem — de obter as imagens e venderem-nas a um jornal local. Como aponta a Casa Real espanhola, tal ato não só infringe as normas da proteção de dados espanholas — sob a legislação da União Europeia —, como do próprio Chile, tendo o ato sido comunicado às autoridades chilenas.