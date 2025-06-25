Um chapéu bicorne, o primeiro testamento e um trono. Coleção com mais de 100 peças de Napoleão Bonaparte vai a leilão em Paris

Mais de 100 relíquias que pertenceram ou estão relacionadas com Napoleão Bonaparte vão a leilão esta quarta-feira, 25 de junho, em Paris. A coleção, reunida ao longo de 40 anos pelo empresário e figura da televisão francesa Pierre-Jean Chalençon, inclui peças de mobiliário da era imperial, porcelanas, esculturas, chapéus, roupas, pinturas, desenhos, documentos históricos e retratos do imperador desde os primeiros anos da sua carreira militar, passando pela coroação em Notre Dame, até momentos da vida privada e do exílio na ilha de Santa Helena.

Um trono imperial de 1805 com um N bordado, um chapéu bicorne clássico, um conjunto de roupas que inclui meias e ceroulas, o primeiro testamento escrito no exílio e até os papéis do divórcio de Joséphine de Beauharnais, são alguns dos itens curiosos que fazem parte da coleção, que, de acordo com a Sotheby’s, é a mais importante dedicada a Napoleão Bonaparte que já foi a leilão. Com a venda espera-se arrecadar, ao todo, mais de sete milhões de euros. “Não são apenas peças de museu, são fragmentos de uma vida que mudou a história mundial”, disse Louis-Xavier Joseph, especialista em mobiliário da casa de leilões, citado pela Associated Press. “Pode-se, literalmente, segurar uma parte do mundo de Napoleão com as mãos”.